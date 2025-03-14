Регоператор Подмосковья оказал помощь «Всероссийскому обществу инвалидов»

К региональному оператору по обращению с ТКО Ногинского кластера поступило обращение от «Всероссийского общества инвалидов» с просьбой о помощи по вывозу накопившихся вещей, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Среди них — сломанная мебель, картон и другие твердые коммунальные отходы, которые в силу обстоятельств сотрудники Общества не могут утилизировать самостоятельно.

Сотрудники Регионального оператора откликнулись на запрос и за свой счет организовали вывоз накопившихся у Общества твердых коммунальных отходов с помощью бункера-накопителя объемом 8 куб. м.

Все изделия были направлены на комплекс по переработке отходов, где они пройдут все этапы обработки. По результатам сортировки и отбора вторичных фракций из утративших первоначальный вид материалов будут произведены новые предметы быта.

Инициатива регионального оператора проведена в рамках регулярной социальной работы на территории Ногинского кластера.

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