Регоператор Ногинского кластера создал алгоритм работы на весенне-летнее время
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории городского округа Балашиха состоялась рабочая встреча специалистов регионального оператора по обращению с ТКО Ногинского кластера и руководящего состава МБУ по содержанию территорий. Ключевая тема — новые подходы к совместной работе в весенне-летний период. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Так, в рамках оптимизации рабочего процесса:
- увеличена численность маршрутов мусоровозов регоператора на вверенной территории;
- проведено перераспределение техники с учетом наиболее проблемных зон;
- усилена работа по недопущению запаркованности контейнерных площадок;
- выполнена корректировка графика для вывоза отходов на территориях, где наблюдается повышенная тенденция отходообразования.
В рамках встречи было отмечено, что особенностью весенне-летнего графика работы станет упор на обслуживание СНТ и коммерческих фирм, у которых начинается активный период сезонной деятельности.
Все эти меры сделают коммунальную услугу по обращению с ТКО более комфортной для жителей.
Важно отметить, что встречи специалистов регоператора Ногинского кластера с представителями органов местного самоуправления, управляющими и ресурсоснабжающими организациями проходят на регулярной основе во всех 12 округах, которые обслуживает компания. Такой формат работы позволяет оперативно решать повседневные задачи и повышать качество услуг населению.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.