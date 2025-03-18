Регоператор Ногинского кластера создал алгоритм работы на весенне-летнее время

На территории городского округа Балашиха состоялась рабочая встреча специалистов регионального оператора по обращению с ТКО Ногинского кластера и руководящего состава МБУ по содержанию территорий. Ключевая тема — новые подходы к совместной работе в весенне-летний период. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, в рамках оптимизации рабочего процесса:

увеличена численность маршрутов мусоровозов регоператора на вверенной территории;

проведено перераспределение техники с учетом наиболее проблемных зон;

усилена работа по недопущению запаркованности контейнерных площадок;

выполнена корректировка графика для вывоза отходов на территориях, где наблюдается повышенная тенденция отходообразования.

В рамках встречи было отмечено, что особенностью весенне-летнего графика работы станет упор на обслуживание СНТ и коммерческих фирм, у которых начинается активный период сезонной деятельности.

Все эти меры сделают коммунальную услугу по обращению с ТКО более комфортной для жителей.

Важно отметить, что встречи специалистов регоператора Ногинского кластера с представителями органов местного самоуправления, управляющими и ресурсоснабжающими организациями проходят на регулярной основе во всех 12 округах, которые обслуживает компания. Такой формат работы позволяет оперативно решать повседневные задачи и повышать качество услуг населению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.