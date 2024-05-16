Регоператор МСК-НТ предлагает оплачивать услугу «Обращение с ТКО» по QR- коду

С нового года в Чехове значительно упала платежная дисциплина по оплате коммунальной услуги «Обращение с ТКО». Долг по оплате за мусор среди жителей городского округа значительно вырос. По словам специалистов МСК-НТ, это связано с затянувшимся процессом смены управляющей компании у многих жителей многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Чтобы не накапливать задолженность за «Обращение с ТКО», регоператор ООО «МСК-НТ» предлагает абонентам оплачивать услугу напрямую. Это можно сделать онлайн по QR- коду с реквизитами регоператора ООО «МСК-НТ». Для корректной оплаты надо знать номер своего лицевого счета и сумму ежемесячного платежа коммунальной услуги «Обращение с ТКО». Номер лицевого счета необходимо внести в поле: «назначение платежа».

Задать вопрос или уточнить сумму задолженности и свой лицевой счет можно по телефону горячей линии ООО «МСК-НТ»: 8(800)234-3670, звонок бесплатный. Альтернативный вариант — прийти в офис регоператора по адресам:

Чехов, Почтовая, д.30, каб. 106;

Подольск, пр. Ленина, 97;

Серпухов, ул. Екатерины Дашковой, 6.

Второй вариант. Вы можете запросить счет на оплату по реквизитам. Для этого нужно обратиться с запросом на официальную почту: mo@msk-nt.ru. При этом обязательно указать адрес и ФИО. Счет для оплаты с суммой накопившейся задолженности будет отправлен ответом по электронной почте.

По полученному счету произвести оплату можно онлайн в личном кабинете и лично в любом банке. При оплате счета онлайн в банке ВТБ, «Тинькофф», ПСБ и некоторых других банков оплата пройдет без процентов.

Также оплатить по реквизитам можно лично в отделениях Почты России. В назначении платежа необходимо обязательно указать номер лицевого счета за мусор.

Компания призывает жителей вносить плату за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) своевременно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

Регоператор напоминает, если не оплачивать полученную коммунальную услугу ежемесячно, задолженность с учетом пени и судебных издержек будет взыскана в судебном порядке.

Реквизиты для оплаты «Обращение с ТКО» размещены в конце статьи* и также на подмосковном сайте регоператора МСК-НТ http://mskobl.msk-nt.ru/ в разделе «Оплатить ТКО» https://mskobl.msk-nt.ru/instrukcii-pri-oplate-onlajjn/.

*Реквизиты основных сведений организации для оплаты за услугу в банке:

Сокращенное наименование: ООО «МСК-НТ»

ИНН 7734699480

КПП 504843001

Расчетный счет 40702810600100051117 — для собственников/нанимателей квартир

Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» г. Москва

БИК 044525112

Корреспондентский счет 30101810500000000112

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.