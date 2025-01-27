Регоператор Каширского кластера за неделю обновил баки почти на 100 площадках

ЖКХ

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Регоператоры Подмосковья продолжают работу по замене и установке емкостей для сбора отходов на контейнерных площадках Московской области. Так, специалисты регоператора Каширского кластера с 20 по 26 января обновили баки для раздельного сбора отходов, твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора на территории 10 муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Цель — улучшение системы сбора и утилизации отходов, повышение экологической безопасности и комфорта жителей.

Работы проведены на территории:

округ Домодедово:

  • с. Добрыниха, д. 7;
  • с. Растуново, ул. Мирная, д. 10;
  • г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 10;
  • г. Домодедово, ул. Коммунистическая, д. 10;
    д. Чурилково, д. 7;
  • г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 97 А;
  • г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 91;
  • г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 94;
  • г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 29;
  • г. Домодедово, ул. Маяковского, д. 49;
  • г. Домодедово, ул. Мичурина, д. 12;
  • г. Домодедово, Первый Московский пр-зд, д. 22 А;
    д. Чурилково, ул. Зелёная, д. 32;
  • г. Домодедово, ул. Кирова, д. 9 к. 1;
    с. Константиново, ул. Центральная, д. 5;
  • г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Садовая;
  • г. Домодедово, ул. Курыжова, д. 13;
  • г. Домодедово, ул. Курыжова, д. 14;
    д. Юсупово, д. 10.

округ Кашира:

  • д. Тарасково, ул. Лебединая, д. 8;
  • д. Тарасково, ул. Комсомольская, д. 20;
  • д. Ледово, ул. Ледовская, д. 24;
  • д. Ледово, ул. Ледовская, д. 27;
  • д. Топканово, ул. Магистральная, д. 12;
  • п. Богатищево, ул. Садовая, д. 18;
  • п. Богатищево, ул. Придорожная, д. 2.

округ Ступино:

  • с. Хатунь, ул. Школьная, д. 15;
  • с. Ситне-Щелканово, ул. Спортивная, д. 3;
  • с. Лужники, ул. Новопрудная, д. 1;
  • г. Ступино, пр-кт Победы, д. 57;
  • г. Ступино, ул. Тимирязева, д. 15;
  • д. Алфимово, улица Новосёлов, д. 27;
  • с. Мещерино, ул. Новая, д. 15;
  • п. Михнево, ул. Строителей, д. 2.

Ленинский округ:

  • п. Мещерино, д. 11;
  • п. Мещерино, мкр. Южные горки, д. 9;
  • п. Мещерино, мкр. Южные горки, квартал 4, д. 1;
  • д. Коробово, ул. Взлетная, д. 3;
  • г. Видное, б-р. Зеленые аллеи, д. 6;
  • г. Видное, б-р Зеленые аллеи, д. 9;
  • г. Видное, б-р Зеленые аллеи, д. 12;
  • г. Видное, ул. Победы, д. 32;
  • д. Дрожжино, ЖК «Бутово-Парк 2», Новое ш., д. 2, к. 3;
  • д. Дрожжино, ш. Новое, д. 6, к. 2;
  • д. Дрожжино, ш. Новое, д. 12, к. 1;
  • г. Видное, ул. Школьная, 1 А;
  • г. Видное, ул. Ольховая, д. 1;
  • д. Жабкино, ЖК «Живописный», д. 2;
  • д. Сапроново, ул. Западный Квартал, д. 6 к. 2;
  • г. Видное, ул. Завидная, д. 22.

округ Зарайск:

  • г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 49;
  • с. Чулки-Соколово, Микрорайон, д. 18;
  • г. Зарайск, ул. Музейная, д. 1;
  • г. Зарайск, ул. Мерецкова, д. 11;
  • г. Зарайск, ул. Московская, д. 104;
  • д. Мендюкино, д. 105;
  • г. Зарайск, ул. Возрождения, д. 23.

округ Коломна:

  • с. Подлужье, ул. Луговая, вблизи д. 2;
  • с. Нижнее Хорошово, ул. Зеленая, д. 89;
  • с. Троицкие Озёрки, ул. Центральная, д. 12;
  • г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 151;
  • п. Радужный, д. 25.

округ Дзержинский:

  • ул. Бондарева, д. 22;
  • ул. Ленина, д. 2;
  • пл. Дмитрия Донского, д. 2;
  • ул. Лермонтова, д. 11;
  • ул. Угрешская, д. 32;
  • ул. Ленина, д. 10;
  • ул. Жукова, д. 38;
  • ул. Томилинская, д 18.

округ Котельники:

  • мкр. Силикат, д. 41 А;
  • ул. Дзержинская, д. 3 А;
  • ул. Кузьминская, д. 13.

округ Лыткарино:

  • ул. Набережная, д. 3.

округ Луховицы:

  • ул. Тимирязева, д. 10;
  • ул. Лесная, д. 6;
  • ул. Лесная, д. 25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.