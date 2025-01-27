Регоператор Каширского кластера за неделю обновил баки почти на 100 площадках

Регоператоры Подмосковья продолжают работу по замене и установке емкостей для сбора отходов на контейнерных площадках Московской области. Так, специалисты регоператора Каширского кластера с 20 по 26 января обновили баки для раздельного сбора отходов, твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора на территории 10 муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.