Регоператор Каширского кластера за неделю обновил баки почти на 100 площадках
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Регоператоры Подмосковья продолжают работу по замене и установке емкостей для сбора отходов на контейнерных площадках Московской области. Так, специалисты регоператора Каширского кластера с 20 по 26 января обновили баки для раздельного сбора отходов, твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора на территории 10 муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Цель — улучшение системы сбора и утилизации отходов, повышение экологической безопасности и комфорта жителей.
Работы проведены на территории:
округ Домодедово:
- с. Добрыниха, д. 7;
- с. Растуново, ул. Мирная, д. 10;
- г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 10;
- г. Домодедово, ул. Коммунистическая, д. 10;
д. Чурилково, д. 7;
- г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 97 А;
- г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 91;
- г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 94;
- г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 29;
- г. Домодедово, ул. Маяковского, д. 49;
- г. Домодедово, ул. Мичурина, д. 12;
- г. Домодедово, Первый Московский пр-зд, д. 22 А;
д. Чурилково, ул. Зелёная, д. 32;
- г. Домодедово, ул. Кирова, д. 9 к. 1;
с. Константиново, ул. Центральная, д. 5;
- г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Садовая;
- г. Домодедово, ул. Курыжова, д. 13;
- г. Домодедово, ул. Курыжова, д. 14;
д. Юсупово, д. 10.
округ Кашира:
- д. Тарасково, ул. Лебединая, д. 8;
- д. Тарасково, ул. Комсомольская, д. 20;
- д. Ледово, ул. Ледовская, д. 24;
- д. Ледово, ул. Ледовская, д. 27;
- д. Топканово, ул. Магистральная, д. 12;
- п. Богатищево, ул. Садовая, д. 18;
- п. Богатищево, ул. Придорожная, д. 2.
округ Ступино:
- с. Хатунь, ул. Школьная, д. 15;
- с. Ситне-Щелканово, ул. Спортивная, д. 3;
- с. Лужники, ул. Новопрудная, д. 1;
- г. Ступино, пр-кт Победы, д. 57;
- г. Ступино, ул. Тимирязева, д. 15;
- д. Алфимово, улица Новосёлов, д. 27;
- с. Мещерино, ул. Новая, д. 15;
- п. Михнево, ул. Строителей, д. 2.
Ленинский округ:
- п. Мещерино, д. 11;
- п. Мещерино, мкр. Южные горки, д. 9;
- п. Мещерино, мкр. Южные горки, квартал 4, д. 1;
- д. Коробово, ул. Взлетная, д. 3;
- г. Видное, б-р. Зеленые аллеи, д. 6;
- г. Видное, б-р Зеленые аллеи, д. 9;
- г. Видное, б-р Зеленые аллеи, д. 12;
- г. Видное, ул. Победы, д. 32;
- д. Дрожжино, ЖК «Бутово-Парк 2», Новое ш., д. 2, к. 3;
- д. Дрожжино, ш. Новое, д. 6, к. 2;
- д. Дрожжино, ш. Новое, д. 12, к. 1;
- г. Видное, ул. Школьная, 1 А;
- г. Видное, ул. Ольховая, д. 1;
- д. Жабкино, ЖК «Живописный», д. 2;
- д. Сапроново, ул. Западный Квартал, д. 6 к. 2;
- г. Видное, ул. Завидная, д. 22.
округ Зарайск:
- г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 49;
- с. Чулки-Соколово, Микрорайон, д. 18;
- г. Зарайск, ул. Музейная, д. 1;
- г. Зарайск, ул. Мерецкова, д. 11;
- г. Зарайск, ул. Московская, д. 104;
- д. Мендюкино, д. 105;
- г. Зарайск, ул. Возрождения, д. 23.
округ Коломна:
- с. Подлужье, ул. Луговая, вблизи д. 2;
- с. Нижнее Хорошово, ул. Зеленая, д. 89;
- с. Троицкие Озёрки, ул. Центральная, д. 12;
- г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 151;
- п. Радужный, д. 25.
округ Дзержинский:
- ул. Бондарева, д. 22;
- ул. Ленина, д. 2;
- пл. Дмитрия Донского, д. 2;
- ул. Лермонтова, д. 11;
- ул. Угрешская, д. 32;
- ул. Ленина, д. 10;
- ул. Жукова, д. 38;
- ул. Томилинская, д 18.
округ Котельники:
- мкр. Силикат, д. 41 А;
- ул. Дзержинская, д. 3 А;
- ул. Кузьминская, д. 13.
округ Лыткарино:
- ул. Набережная, д. 3.
округ Луховицы:
- ул. Тимирязева, д. 10;
- ул. Лесная, д. 6;
- ул. Лесная, д. 25.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.