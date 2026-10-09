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В Жуковском пройдет муниципальный форум Управдом

Общество

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Форум Управдом пройдет в В Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На форуме обсудят:

  • Готовность многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Проблемы задолженности жителей и управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, подписание паспортов готовности многоквартирных домов к зимнему периоду.
  • Реализацию Фондом капитального ремонта программы 2026 года.
  • Вопросы взаимодействия собственников жилых помещений с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.
  • Очистку кровель и дворовых территорий от снега и наледи во избежание протечек кровель. Выполнение работ по текущему ремонту кровель.

«Форум «Управдом» — это не просто встреча специалистов. Это площадка, где находятся решения, которые напрямую влияют на комфорт и безопасность наших жителей. Он позволяет нам обмениваться опытом с коллегами, повышать квалификацию сотрудников и получать актуальную информацию из первых уст. Но самое важное — это диалог с жителями», - отметил председатель жуковской Общественной палаты Павел Соболев. 

Приглашаются все желающие. Мероприятие состоится 22 октября в розовой гостиной Дворца культуры по адресу: ул. Фрунзе, д. 28. Начало в 18:00.

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