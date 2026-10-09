В Жуковском пройдет муниципальный форум Управдом

Форум Управдом пройдет в В Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На форуме обсудят:

Готовность многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Проблемы задолженности жителей и управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, подписание паспортов готовности многоквартирных домов к зимнему периоду.

Реализацию Фондом капитального ремонта программы 2026 года.

Вопросы взаимодействия собственников жилых помещений с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

Очистку кровель и дворовых территорий от снега и наледи во избежание протечек кровель. Выполнение работ по текущему ремонту кровель.

«Форум «Управдом» — это не просто встреча специалистов. Это площадка, где находятся решения, которые напрямую влияют на комфорт и безопасность наших жителей. Он позволяет нам обмениваться опытом с коллегами, повышать квалификацию сотрудников и получать актуальную информацию из первых уст. Но самое важное — это диалог с жителями», - отметил председатель жуковской Общественной палаты Павел Соболев.

Приглашаются все желающие. Мероприятие состоится 22 октября в розовой гостиной Дворца культуры по адресу: ул. Фрунзе, д. 28. Начало в 18:00.

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