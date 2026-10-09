Мать-одиночка, врач и дипломат могут остаться без жилья из-за экс-миллиардерши

В Москве начался масштабный спор вокруг элитных объектов недвижимости общей стоимостью почти 500 млн рублей. Экс-миллиардерша Юлия П. пытается через судебные инстанции аннулировать давние договоры купли-продажи, сообщает журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале .

Под угрозой выселения оказались обычные граждане. Среди них медработник, мать-одиночка и дипломат.

Корень конфликта уходит в прошлые финансовые неурядицы семьи. Сколотив солидное состояние на операциях с недвижимостью, Юлия П. вложила миллионы долларов в акции одного из российских банков, оформив бумаги на супруга. Он стал зампредом кредитной организации.

Позже вскрылось, что банкир выстроил серую схему привлечения средств для VIP-клиентов под 20–40% годовых, накопив долгов на 6 млрд рублей. Пытаясь укрыть активы от взыскания, супруги начали экстренно переписывать недвижимость через фиктивные соглашения.

Вскоре после череды сделок мужчина скончался. Спустя два года вдова заявила, что стала жертвой заговора. По ее словам, соратники мужа намеренно накачивали ее медикаментами для подписания бумаг. Уголовный суд встал на сторону женщины, признав ее пострадавшей от аферы, а виновных отправил в колонию.

Однако затем юридический удар пришелся по людям, купившим у нее квартиры на законных основаниях. Один из собственников, оформил ипотеку еще в 2019 году в отделении банка в присутствии самой владелицы, которая собственноручно подписала договор и расчетные документы.

Хотя районный и апелляционный суды признали сделку чистой, а эксперты подтвердили дееспособность продавца, кассация отменила эти решения. Поводом послужило личное банкротство Юлии П. и старая экспертиза из материалов уголовного дела. Она проигнорировала последующие гражданские разбирательства.

Владельцы недвижимости отмечают, что закон официально подтвердил их статус добросовестных приобретателей, не знавших о закулисных интригах продавцов. Пострадавшие настаивают, что женщина должна требовать компенсацию с осужденных мошенников, а не отбирать жилье у тех, кто честно заплатил за него.

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