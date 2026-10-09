В Подмосковье неуплаченный уголовный штраф заменили 240 часами обязательных работ

Житель Подмосковья, осужденный за фиктивную постановку иностранного гражданина на миграционный учет, не выплатил уголовный штраф в размере 115 тыс. рублей. По представлению судебного пристава суд заменил штраф на 240 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Суд признал жителя Подмосковья виновным по статье 322.3 УК РФ за фиктивную постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания в Российской Федерации. Ему назначили штраф в размере 115 тыс. рублей в качестве основного наказания. Санкция статьи также предусматривает принудительные работы или лишение свободы.

Исполнительный документ поступил в Главное управление ФССП России по Московской области. Пристав Чеховского районного отделения ознакомил должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства, вручил предупреждение по статье 32 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и разъяснил порядок исполнения наказания в виде штрафа, установленный статьей 31 кодекса.

Пристав вынес постановления об аресте денежных средств должника, ограничении его права на выезд за границу и начислении исполнительского сбора. Однако мужчина в установленный законом срок так и не приступил к уплате штрафа.

Пристав направил в суд представление о замене штрафа более строгим наказанием. Суд удовлетворил представление и назначил гражданину 240 часов обязательных работ. Он должен отбыть их, бесплатно выполняя общественно полезные работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.