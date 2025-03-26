Регоператор Каширского кластера обновил 421 бак на контейнерных площадках за неделю

С 15 по 19 марта на контейнерных площадках в рамках обслуживаемой территории специалисты регоператора Каширского кластера заменили и отремонтировали 421 емкости для сбора отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, только на территории Ленинского городского округа на 108 площадках было установлено 198 контейнеров для ТКО и 14 бункеров для КГО.

В городском округе Котельники за указанный период было установлено 54 новых емкостей для отходов на 25-и площадках, из них 50 контейнеров для ТКО и 4 бункера для КГО.

Баки установлены в том числе по адресам:

мкр. Белая дача, д. 13;

мкр. Силикат, д. 9;

мкр. Ковровый, д. 23;

мкр. новые Котельники, д. 8, д. 10 КП № 1, 2, д. 18, д. 20;

мкр. Южный, д. 11, д. 4а;

ул. Новая, д. 11.

Специалисты регоператора тщательно подходят к расчету количества контейнеров, учитываются все ключевые факторы: численность пользователей, местоположение площадок и особенности инфраструктуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.