Реализация программы «Светлый город» продолжится в Шатуре в 2025 году

Реализация программы «Светлый город» продолжится в Шатуре в этом году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В эту программу включен проход между домами 30 и 28 на улице Энергетиков в Шатуре. Проход сквозной, соединяющий две улицы, по нему жители часто ходят в МФЦ. Вечером здесь прогуливается молодежь, а рано утром спешат на вокзал жители северной части города.

«Очень давно ждали освещение здесь! По этим дорожкам вечером в темноте неприятно идти. Если гуляла с собакой, то брала с собой фонарик. А одна старалась обходить дворами, где светло», — рассказала Елена, жительница дома 29А на улице Энергетиков.

По сообщению отдела благоустройства, в программу на этот год вошло освещение улицы Садовой в поселке Черусти и сквер в Мишеронском. Также в Шатуре появится освещение вдоль улицы Московской до гостиничного комплекса «Saint Lake» и около будущего проезда от улицы Советской до проспекта маршала Борзова.

Отметим, что проект «Светлый город» реализуется в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию неосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.