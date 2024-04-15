Расширенная коллегия министерства энергетики Подмосковья пройдет 18 апреля

18 апреля 2024 года в доме правительства Московской области состоится расширенная коллегия министерства энергетики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии примут участие представители: правительства Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, электросетевых и ресурсоснабжающих организаций, производителей и поставщиков оборудования, общественной палаты Московской области, ассоциации предприятий энергетики Московской области «Мособлтеплоэнерго», ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, СМИ.

С основным докладом «Подведение итогов деятельности министерства энергетики Московской области в 2023 году. План работы на 2024 год» выступит Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Также на расширенной коллегии министерства энергетики Подмосковья будут обсуждаться следующие вопросы: особенности подготовки к отопительному периоду в Московской области; результаты энергетического надзора в Московской области и требования при подготовке к осенне-зимнему периоду; роль общественного контроля в надежном обеспечении энергоресурсами жителей Московской области.

Место проведения: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, Дом правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.