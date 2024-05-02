Антонов: США не запугают Россию новыми санкциями

сегодня в 02:52

Новые американские санкции против России стали очередными нелегитимными ухищрениями, которые не смогут напугать Москву, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости .

Дипломат назвал пакет ограничений «винегретом» рестрикций, собранным администрацией США. Это же является образчиком продолжения всевозможных русофобских действий за последнее время.

«В их числе — многомиллиардный „пакет“ помощи Киеву, поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов, обещания неких эфемерных гарантий безопасности режиму», — сказано в заявлении Антонова.

Вашингтон подобными «нелегитимными ухищрениями» только отталкивает от себя другие страны и «удобряет почву сомнений» в конструктивности сегодняшней роли США в мире, добавил посол.

«В Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Россию и россиян не запугать», — заявил Антонов.