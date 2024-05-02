Трамп пообещал построить «Железный купол» над США после победы на выборах

Бывший американский президент Дональд Трамп собирается развернуть над страной систему противоракетной обороны «Железный купол», как это сделал Израиль. Об этом экс-лидер заявил в ходе выступления перед сторонниками в Мичигане, пишет ТАСС .

«В свой следующий срок я построю отличный „Железный купол“, как это сделал Израиль, и даже лучше. Почему у нас до сих пор нет его? Он нам нужен. За пределами (страны — ред) много жестоких людей, много злоумышленников. Мы создадим самый лучший „Железный купол“, — сказал Трамп.

Экс-лидер добавил, что «Железный купол» американской разработки поможет как укрепить безопасность страны, так и создать множество дополнительных рабочих мест.

Система ПРО «Железный купол» была принята на вооружение Израилем в 2011 году. Она создана для перехвата неуправляемых ракет малой дальности на фоне обстрелов радикалами южных городов еврейского государства.