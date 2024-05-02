Пентагон: снижением боеготовности парка техники ВС США связано с помощью Киеву

В комитете Сената по делам вооруженных сил прошли слушания, в рамках которых чиновника попросили рассказать о боеготовности парка техники и его элементах. Мингас пояснил, что сегодня боевая готовность находится на более низком уровне, чем установленные стандарты.

«Частично это связано с переброской техники из одного подразделения в другое и обратно на склад. Часть из этого — техника, которую мы передали Украине в числе поставок. Наш стандарт для большей части парка — около 90% боеготовности. Если суммировать по всему парку, то его (боеготовность — ред.) находится на уровне около 80%», — указал генерал.

Пентагон ранее сообщал, что США за время президентства Джо Байдена выделили Киеву почти 45 млрд долларов на помощь в сфере безопасности.