Расчетный центр напомнил жителям Подмосковья о передаче показаний счетчиков

сегодня в 14:10

В Московской области стартует октябрьский период приема показаний. Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Уточнить сроки приема показаний счетчиков воды и тепла можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».

Способы передачи показаний:

в личном кабинете или через чат-бот на сайте мособлеирц.рф;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в любом клиентском офисе расчетного центра;

по телефону контактного центра 8 (499) 444-01-00.

Каждый, кто передаст информацию по телефону 8 (499) 444-01-00 через голосового помощника, сможет выиграть 1 000 рублей по акции «Позвони нам, позвони…».

Акция продлится до 31 декабря 2024 года. Подробнее ознакомиться с правилами и условиями можно ЗДЕСЬ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.