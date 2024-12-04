Работы по восстановлению уличного освещения выполнены в деревне Пашково

В деревне Пашково на улице Красноармейское лесничество территориального управления Таширово администрации Наро-Фоминского городского округа завершены работы по восстановлению уличного освещения рядом с остановочным павильоном, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это важное мероприятие было направлено на повышение безопасности и комфортности жизни жителей. Ранее данная территория страдала от недостатка освещения, что создавало неудобства как для пешеходов, так и для водителей. Теперь же новое освещение не только улучшит видимость в темное время суток, но и позволит людям чувствовать себя более защищенными, ожидая общественный транспорт.

Работы по установке освещения проводились с учетом современных стандартов и технологий. Новые светильники обеспечивают яркое и равномерное освещение, что положительно скажется на общей атмосфере в районе. Территориальное управление Таширово всегда открыто для предложений и идей, касающихся благоустройства и развития.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.