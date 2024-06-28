Работы по улучшению теплоснабжения в Химках проведут на 11 адресах

На территории городского округа Химки продолжаются работы по подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду. Так, на следующей неделе специалисты коммунальных служб и управляющих компаний проведут ремонт по 11 адресам в разных микрорайонах. О запланированных мероприятиях рассказал генеральный директор ТСК «Мосэнерго» Сергей Чубаров в ходе еженедельного общегородского совещания под руководством главы Дмитрия Волошина, сообщила пресс-служба адмнистрации городского округа.

«Ремонтно-восстановительные работы будут проведены на четырех котельных, а также на пяти центральных тепловых пунктах. Специалисты проведут замену запорной арматуры, отремонтируют теплообменники и обновят насосы теплоносителей.Такие меры позволят улучшить качество подачи теплоснабжения в 178 домах, в которых проживает более 80 тысяч химчан», — отметил Сергей Чубаров.

Кроме того, специалисты ТСК «Мосэнерго» продолжат плановые работы по подготовке и замене ветхих участков теплосетей.

Этим летом ТСК «Мосэнерго» проводит второй этап реализации инвестпрограммы, в рамках которого работы будут проведены на 38 центральных тепловых пунктах, 17 котельных, специалисты заменят участки теплосети по 82 адресам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.