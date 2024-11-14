Работы по повышению надежности электроснабжения проведены в поселке Нахабино

Специалисты «Мособлэнерго» завершили важные работы по замене трансформаторной подстанции и строительству новой кабельно-воздушной линии в частном секторе поселка Нахабино. Это событие стало значимым шагом в повышении надежности электроснабжения около 500 потребителей в этом районе, сообщает пресс-служба администрации горокруга Красногорск.

Новая электроустановка обеспечивает стабильное электроснабжение улиц Лагерной, Дачной, Набережной, Заречной, Поселковой и Южной. Были проложены кабельно-воздушные линии протяженностью 1 километр и заменена трансформаторная подстанция с силовым трансформатором мощностью 630 кВА на более мощную — 1 000 кВА. Также были установлены выключатели нагрузки пружинного типа и распределительный шкаф низкого напряжения.

Строительство новой кабельной линии обеспечило дополнительную связь по схеме внешнего электроснабжения. Новая трансформаторная подстанция с современным оборудованием и более мощным трансформатором повысила надёжность электроснабжения в поселке. Эти мероприятия также снизили эксплуатационные затраты и позволили осуществлять технологическое присоединение новых заявителей и предпринимателей.

Таким образом, проведенные работы значительно улучшили электроснабжение частного сектора посёлка Нахабино, повысив его надежность и стабильность. Это важное событие для местных жителей и предпринимателей, которые теперь могут быть уверены в непрерывности электроснабжения своих домов и бизнеса.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.