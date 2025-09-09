Работы по подготовке к зимнему периоду обсудили в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском городском округе завершается подготовка к зимнему периоду. На еженедельном совещании с Главами Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев обозначил планы на старт отопительного сезона — 1 октября, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Павлово-Посадском округе с 15 по 25 сентября пройдут пробные топки. Денис Семенов дал управляющим компаниям четкую установку: до 15 сентября привести оборудование в полную боевую готовность и устранить все дефекты. Помимо этого, поручил держать на контроле следующие объекты: Улица Каляева, дом 7: ремонт теплотрассы завершится до конца года.

«Новые котлы на котельной „Городок“ ставим и запускаем к 30 сентября. Асфальт на БЖД и 1-го Мая, 40Б (там меняли ХВС) должен появится не позднее начала холодов. Деревня Семеново, держу на контроле вопрос качества воды: профильному заместителю получил задачу разобраться и устранить причину», — сказал глава округа.

Также обсуждались не менее важны вопросы благоустройства. Консервирование фонтанов завершится к 1 октября, чтобы весной они вновь радовали жителей без неожиданностей. Работа по благоустройству у часовни на 1-го Мая у «свадебного моста» затянулась, Денис Семенов потребовал службы ускориться.

Еще одна важная тема — здоровье. Вакцинация от гриппа идет полным ходом: круглосуточно прививают во всех амбулаториях, а на Привокзальной площади мобильная станция ждет всех желающих по вторникам и четвергам с 12:00 до 16:00.

«Прививка — пара минут, а польза на весь сезон Делаем город уютнее и теплее вместе. Спасибо всем за отзывы и поддержку — ваши комментарии помогают держать руку на пульсе. Всем продуктивной рабочей недели!» — подытожил Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.