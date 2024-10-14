Воробьев: работы по модернизации системы теплоснабжения будут продолжаться

И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения на 2025 и 2026 годы. Это большая трехлетняя программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам губернатора, безусловно, все, что касается дорог и других вопросов, находится в зоне пристального внимания властей Подмосковья, но вместе с тем трехлетняя модернизация сетей, котельных и порядка в каждом доме — это сегодня приоритетная задача.

Ранее Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.