Работы по капремонту проверили в 7 округах Подмосковья за неделю

В ходе выездов были проведены как плановые, так и внеплановые проверки выполнения работ, а также организованы встречи с представителями местных администраций и жилищными активистами. Основное внимание в текущий период было уделено выполнению сезонных видов работ, которые играют важную роль в рамках капитального ремонта.

Руководители проектов ЦУП фонда осуществляют еженедельный контроль реализации краткосрочного плана программы капитального ремонта во всех 57 городских округах Московской области.

Для уточнения статуса работ и получения актуальной информации жители могут обратиться к руководителям проектов напрямую, их телефоны указаны на информационных табличках на домах, а также доступны на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде». Также для получения актуальной информации о том, включен ли дом в программу капитального ремонта, и о сроках проведения работ можно узнать на сайте фонда по ссылке в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.