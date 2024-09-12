Работы по активной дегазации на КПО в Егорьевске идут с опережением графика

Расположенный в Егорьевске комплекс по переработке отходов «Восток» проводит работу по активной дегазации для устранения неприятных запахов, беспокоящих жителей окрестных деревень. Промежуточные результаты этой работы оценили сельские старосты, руководство округа и министр ЖКХ региона Антон Велиховский, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Масштабные работы на данном этапе сопровождаются неприятным запахом. По словам Велиховского, он связан с активным бурением скважин.

«Я как житель городского округа Егорьевск естественно тоже обеспокоен этой ситуацией, но мы на связи с этим предприятием и видим, что люди работают на то, чтобы этот запах у нас исчез», — сказал глава муниципалитета Дмитрий Викулов.

Велиховский в свою очередь отметил, что уже выбраны технологии и путь для реализации поставленной задачи.

«Сейчас нам нужно только время, чтобы реализовать эти мероприятия», — добавил министр ЖКХ.

Дегазация

Современные технологии помогают улучшить очистку воздуха при утилизации отходов. На КПО в Егорьевске впервые в Подмосковье из биогаза начнут вырабатывать электроэнергию и пустят ее на нужды предприятия. Участники встречи осмотрели площадку с осушителем биогаза, компрессорной станцией, факельной и газопоршневой установками. Все это оборудовано автоматической системой управления.

«Важно отметить, что температура горения 2000 градусов не позволит образовываться диоксинам. Они просто будут сгорать при такой температуре. Это наиболее токсичное вещество без вкуса, без запаха. Специально была выбрана такая технология, чтобы все, что могло сгореть, — сгорало и выбросы были сведены к минимуму», — отметил замглавы Егорьевска, председатель комитета по управлению имуществом Роман Заплитный.

Работы по активной дегазации на КПО «Восток» идут с опережением первоначального графика. Все 35 скважин для сбора биогаза на первой карте были готовы почти на год раньше. На второй карте появятся еще 44 скважины, уже начались их бурение и установка. Параллельно для удерживания газа и формирования откосов укладывается усиленный изолирующий слой из геотекстиля и геомембраны на выработанных чашах.

«Те работы, которые мы увидели сегодня, — это очень важные работы для экологии региона и городского округа, чтобы предотвратить негативное воздействие на окружающую среду, исключить вредные выбросы в атмосферу, которые мы наблюдаем в последнее время. В ближайшие 2-2,5 месяца мы закончим работы по активной дегазации выработанных чаш», — заявил Велиховский.

Завершить бурение скважин на второй карте намерены в середине октября, монтаж газосборной сети — в ноябре. Еще появятся 2 дополнительные газосборные станции.

Гости КПО задавали все интересующие вопросы, на каждый из них был получен ответ.

«Это единственная встреча, на которой нам показали системы дегазации, мы увидели всю систему. Было много конструктива, и самое главное — реально увидел изменения, произошедшие на КПО „Восток“», — отметил староста деревни Гулынки Иван Рязанов.

Руководство КПО и местные жители надеются, что все текущие непростые вопросы в следующем году уже потеряют актуальность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы на территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.