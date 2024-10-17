Работу управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК в Серпухове обсудили на совещании

В Серпухове проходит новый формат совещаний, который подразумевает детальный разбор представителями администрации округа деятельности управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, передает пресс-служба администрации городского округа.

На сегодняшний день главная задача — выстроить должное взаимодействие между обслуживающими организациями и АО «Мособлгаз» в связи с отключением газоснабжения в домах муниципалитета.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с заместителем директора, начальником службы технического обслуживания РЭС АО «Мособлгаз» Сергеем Ляпиным наметили поэтапный план работ на ближайшую неделю. Из основных — составление графика с перечнем адресов, на которых будет проведена проверка газового оборудования. Необходимо определить четкий временной интервал для своевременного допуска жителями в квартиры и эффективной работы ресурсоснабжающей организации.

«В следующий вторник вновь проведем встречу, чтобы оценить результаты за прошедшую неделю», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

В Московской области удалось многого достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.