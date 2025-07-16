Вертолеты санавиации совершили почти 500 вылетов в Подмосковье с начала года

В Московской области для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, пожарах и других происшествиях, а также межбольничной транспортировки пациентов работают вертолеты санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Санавиация позволяет оперативно доставить в стационар пациента, которому требуется медицинская помощь, вне зависимости от пробок и отдаленности медучреждения. А благодаря системе «Ночной старт», вертолеты могут вылетать и в темное время суток. С начала этого года санитарная авиация выполнила 490 вылетов, что на 81 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В работе санитарной авиации Подмосковья задействовано 3 вертолета. Третий заступил на дежурство в прошлом году и применяется для транспортировки маленьких пациентов в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.