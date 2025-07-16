В больницы Подмосковья поступило оборудование для вмешательств на артериях сердца

В медицинские учреждения Московской области поступило современное оборудование — системы внутрисосудистой оптической когерентной томографии с модулем анализа фракционного резерва коронарного кровотока. Такая медтехника позволяет врачам проводить высокоточную оценку состояния сосудов сердца, включая определение степени поражения артерий. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При проведении операционных вмешательств, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях, важны не только высококвалифицированные специалисты, но и современная медицинская техника, обеспечивающая точность и эффективность лечения. В этом году в наши больницы поступило 6 единиц медтехники необходимой для проведения внутрисосудистых вмешательств на артериях сердца на сумму более 143,4 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новые системы поступили в 6 медицинских организаций: МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, а также Мытищинскую, Воскресенскую, Сергиево-Посадскую, Люберецкую и Жуковскую больницы. Еще 12 систем на сумму более 286,7 млн рублей будут поставлены до конца года в Ступинскую, Королевскую, Дмитровскую, Коломенскую, Долгопрудненскую и другие больницы.

«С помощью такой системы в условиях операционной под рентгеновским контролем в просвет сосуда пациента вводится специальный катетер. Благодаря высокой разрешающей способности системы, специалисты могут визуализировать мельчайшие структуры сосудистой стенки, включая атеросклеротические бляшки и тромбы. Дополнительный модуль для измерения давления в просвете сосуда обеспечивает оценку функциональной значимости стенозов, что помогает принимать более обоснованные решения о необходимости стентирования или других вмешательств», — отметил руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения ритма: МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Алексей Азаров.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.