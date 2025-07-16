Подмосковье расширяет сеть емкостей для приема тары и текстиля

Старым футболкам, свитерам и даже носкам в Подмосковье можно подарить новую жизнь рядом с домом. На территории всего региона установлены специализированные фандоматы для приема тары и баки для текстиля, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосоковья.

«За весь период работы экопунктов на территории области было собрано более 1,7 тыс. тонн пластика и алюминия. Объем текстильных отходов составил более 8 тыс. тонн. Мы ежемесячно продолжаем работу и в части развития современной инфраструктуры для сбора вторичных ресурсов — сейчас установлено более 2 800 специальных емкостей. Также еще 3 тыс. мест доступно под размещение в рамках нашей услуги на РПГУ. Видим на нее спрос у бизнеса. Уже заключено более 360 соглашений. Вместе с тем рассматриваем возможность ее дальнейшего усовершенствования», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Что можно сдавать

Бутылки из-под воды, молока, соков (только чистые);

Старые ненужные вещи из ткани: рубашки, джинсы, шапочки, полотенца, носки.

Что дальше

Все собранное сырье отправляется на специальные предприятия, где из старых бутылок делают одежду и обувь, мебель и стройматериалы, а текстиль превращается в наполнитель для одеял и игрушек.

Какие преимущества для жителей

Вы избавляетесь от хлама дома и помогаете возвращать ресурсы в жизнь. Также за сдачу бутылок предусмотрено начисление бонусов в магазины крупнейших торговых сетей.

Как найти ближайшую емкость

Все точки отмечены на интерактивной карте.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.