Работают в усиленном режиме: как коммунальщики чистят Коломну от снега

Коммунальщики в Коломне очищают улицы от снега в усиленном режиме

В Коломне на фоне снегопада коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме, в том числе в ночное время, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Александр Гречищев.

Особое внимание уделяется дорогам к сельским населенным пунктам, куда сегодня запланирован выход снегоуборочной техники. Среди них — Непецино, Лысцево, Борисово, Проводник, Никульское, Возрождение, Лыково и другие.

В самой Коломне расчистка пройдет на улицах Дачная, Димитрова, Советская, Пролетарская, Цементников, Ореховая, бульваре 800-летия, а также в Запрудах и других локациях. В Озерах технику направят в переулок Советский, на улицы Пролетарская, Чехова, Горького, Сидоренко, Краснофлотская и другие.

Гречищев напомнил, что работа служб выстроена по регламенту: в первую очередь расчищаются опасные участки, маршруты общественного транспорта и дороги с высокой интенсивностью движения. Он попросил жителей отнестись с пониманием к тому, что на уборку всех территорий требуется время.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

