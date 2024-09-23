Работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Работа по модернизации очистных сооружений ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам губернатора, в регионе были и большие, и маленькие победы в Щелкове, в Одинцове, в разных локациях.

«Сегодня эта работа продолжается», — заключил глава региона.