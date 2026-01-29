Рабочий поселок в Шатуре очистили от снега

В Рабочем поселке округа Шатура идет активная уборка. Мощная техника — тракторы и грейдеры — уже расчистила большинство улиц и переулков, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Снег убрали насколько это возможно. Теперь передвигаться стало заметно комфортнее и безопаснее.

По всему округу борьба со снегом не прекращается ни на минуту. Почти триста человек вышли на борьбу со стихией. Они орудуют лопатами, скребками и разбрасывают противогололедные материалы. Вручную очищают те места, куда не может подобраться техника.

Сколько точно потребуется сил и времени, зависит от прихотей погоды. Однако дорожные службы гарантируют: все будет расчищено. Работы ведутся круглосуточно.

Жителей просят сохранять спокойствие. И по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте во время снегопада. Это поможет избежать пробок и обеспечить безопасность на дорогах. Люди трудятся не покладая рук, чтобы как можно быстрее вернуть округу привычный ритм.

Власти благодарят жителей Шатуры за терпение и понимание к нелегкому труду коммунальщиков.

