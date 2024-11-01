Путин указал регионам на способ решения проблемы с ТКО

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Хакасия Валентином Коноваловым, на которой заявил, что проблема с твердыми коммунальными отходами (ТКО) есть не только в Хакасии, но и в других российских регионах, сообщает пресс-служба Кремля .

На встрече с Путиным Коновалов предоставил отчет по ряду социально-экономических показателей, а также рассказал о реализации разных проектов в Хакасии. Когда речь зашла о проблеме с твердыми коммунальными отходами, российский лидер указал на способ, как ее можно решить.

«Есть вопросы, которые касаются не только вас (Хакасии — ред.), но и других регионов. Мы подзабываем проблему, на которую граждане обращали внимание многократно. Это работа с твердыми коммунальными отходами. И у вас тоже эта проблема существует. Надо с операторами поплотнее работать, помогать им, конечно, но и выстраивать работу так, чтобы они исполняли свои обязательства», — заявил Путин.

Коновалов пообещал президенту уделить внимание проблеме, после чего Путин подчеркнул, что эта тема уже поднималась и работа должна быть выполнена комплексная. Российский лидер также выразил надежду, что главы других субъектов страны также услышат его посыл и все-таки решат бытовую проблему, которая влияет на качество населения.