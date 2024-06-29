Пруд притоке реки Ликова очистят в Одинцовском округе

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В Подмосковье приведут в порядок пруд по программе губернатора

В Однцовском горокруге приведут в порядок пруд реки Ликова в селе Юдино, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Московской области с 11 июня в рамках губернаторской программы «100 прудов и озёр» стартовала расчистка водоёмов. Работы начались сразу после окончания в регионе нерестового периода.

«В число водоёмов, которые будут очищены по губернаторской программе в 2024 году, попал пруд на притоке реки Ликова в селе Юдино, — сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Завершить работы планируется к сентябрю. В прошлом году в муниципалитете было расчищено 7 водоёмов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», - подчеркнул Воробьев.