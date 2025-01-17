Прорыв трубопровода на улице Кирова в Подольске устранят к вечеру

Прорыв трубопровода на улице Кирова в Подольске будет устранен к 21:00 пятницы. Восстановительные работы находятся на личном контроле, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

«Службы оперативно обнаружили утечку и сейчас выполняют мероприятия для восстановления подачи ресурса», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в распоряжении специалистов имеется все необходимое оборудование и материалы. Рабочие произведут замену порядка 4 метров сетей до 19:00, после чего приступят к заполнению системы. Тепло должно быть восстановлено в квартирах жителей к 21:00.

Глава Подольска добавил, что данный участок магистральной сети будет включен в государственную программу по модернизации объектов теплоснабжения. Реконструкция начнётся после завершения отопительного сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что жителей региона следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.