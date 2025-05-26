сегодня в 12:22

Прокурор Лыткарина выехал на площадку, где строят очистные сооружения

Прокурор города Лыткарино Максим Чернышев совместно с главой городского округа Лыткарино Константином Кравцовым, министром ЖКХ Московской области Кириллом Григорьевым, замруководителя Центра мониторинга за выполнением мероприятий нацпроекта «Экологическое благополучие» Минстроя России Олегом Радченко, представителями заказчика и подрядчика осуществили выезд на строительную площадку очистных сооружений, возводимых в рамках национального проекта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ввод в эксплуатацию объекта позволит снизить объем неочищенных стоков, а также обеспечит более 70 тыс. жителей городского округа качественными коммунальными услугами.

Участники мероприятия осмотрели территорию, обсудили имеющиеся проблемные вопросы.

Контроль за своевременным завершением строительства коммунального объекта обеспечивается прокуратурой города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения.

Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.