Прокуратурой восстановлены права жителей Рузского муниципального округа

сегодня в 15:25

Прокуратурой Московской области восстановлены права жителей Рузского муниципального округа на обеспечение качественными коммунальными услугами. Были предприняты меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Сотрудники государственного органа власти провели проверку. По ее итогам установили, что в январе 2025 года остановилась работа котельной в подмосковной Рузе. Причина в прорыве магистрального трубопровода.

Авария спровоцировала отключение отопления и горячей воды в семи соцобъектах, 76 многоэтажках. В них живут более 10 тыс. человек.

Из-за нарушений городская прокуратура внесла гендиректору теплоснабжающей организации представление. Его рассмотрели и удовлетворили. Одного из сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также городская прокуратура открыла дело против организации по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами»). В результате юрлицу выдали предупреждение.

Благодаря работе прокуратуры жителям Рузы теплоснабжающая организация сделала перерасчет платы за отопление по около 4,7 тыс. лицевых счетов. Общая сумма — более 6 млн рублей.

Также перерасчет сделали по 731 лицевому счету за горячую воду. Общая сумма составила более 336 тыс. рублей.