Производство комплексов для переработки мусора планируют запустить в Подмосковье

Соглашение о запуске на территории г. о. Истра производства автоматических мусоросортировочных комплексов было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24). Реализацией проекта займется АО «УВЗ-Транс» и по итогам участия в конкурсе Минпромторга России на право заключения специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 750 млн рублей. Для жителей городского Истра и близлежащих муниципалитетов будет создано около 70 рабочих мест. Производственное помещение площадью 4.5 тысячи кв. метров расположено на земельном участке размером 2 га. На территории предприятия планируется производить автоматические мусоросортировочные комплексы, которые будут использоваться для обработки твердых коммунальных отходов. Это будет импортозамещающее, адаптированное для наших условий оборудование, которое смогут использовать операторы по обращению с ТКО не только в Подмосковье, но и по всей России», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В состав автоматических мусоросортировочных комплексов будет входить оборудование для обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, а также компостирования органической фракции, изготовления топлива из отходов и термической деструкции отходов.

Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе, который будет реализован до 2030 года, компания планирует запустить производство автоматических мусоросортировочных комплексов. На втором этапе (до 2038 года) компания планирует наладить серийное производство комплексов.

«Оборудование АО «УВЗ-Транс» произведено на территории России, что соответствует государственной политике в части импортозамещения в тяжелом машиностроении и в области обращения с отходами. Выпуск автоматических мусоросортировочных комплексов соотносится с национальными целями, утвержденными указом президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309, среди которых: 100% сортировка твердых коммунальных отходов, захоронение менее 50% ТКО и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот», — отметил заместитель генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод» по гражданской продукции Андрей Абакумов.

СПИК планируется заключить на 15 лет. В рамках реализации инвестпроекта АО «УВЗ-Транс» получит налоговые льготы по налогу на имущество (обнуление на 5 лет, далее понижение до 10% — 5-8 годы, до 13,5% — 9-10 годы), приобретет статус «Единственный поставщик», а также сможет сохранить стабильность условий ведения хозяйственной деятельности и неухудшение налоговых условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В 2024 году, по словам главы региона, в Подмосковье в плане открыть еще 54 предприятия.