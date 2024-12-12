Проект Подмосковья «Экотехнопарк Восток» награжден экопремией

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:21

Проект «Экотехнопарк Восток» занял 2-е место в номинации «Экопредприятие» национальной экологической премии «Комсомольской правды», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Финалистами стали предприятия, добившееся наиболее значимых результатов по:

снижению объемов вредных выбросов в атмосферу;

снижению влияния вредных стоков на водоемы;

рекультивации свалок и строительству очистных сооружений;

восстановлению и сохранению биологического разнообразия всех экосистем в рамках внедрения программ реконструкции и модернизации.

Расположенный в Московской области экотехнопарк «Восток» стал в этом году полноцикловым — пополнился заводом по рециклингу полимеров и заводом по производству готовых изделий из вторичной гранулы.

В составе экотехнопарка c 2019 года работает комплекс по переработке отходов, сортирующий отходы на рекордные 44 компонента вторсырья, производящий техногрунт, топливо из отходов.

Завод «ЭкоЛайн-Вторпласт» перерабатывает традиционные и неликвидные пластиковые отходы — более 60 тыс. тонн в год, из которых производит 42 тысячи тонн вторичных полимеров.

Завод «ЭкоПласт» производит новые товары из переработанного сырья — 120 тысяч мусорных контейнеров в год, изделия хозяйственно-бытового назначения и евро-паллеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.