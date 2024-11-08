Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Краса ЖКХ»

С 18 сентября по 18 ноября в рамках «V Межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства 2024» проходит всероссийский конкурс «Краса ЖКХ», организованный советом по специальной квалификации в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Премия учреждена в честь 375-летия отечественного ЖКХ и направлена на поощрение социальной активности и вклада женщин в развитие жилищно-коммунальной отрасли и городского хозяйства.

Конкурс «Краса ЖКХ» обозначает роль женщин в деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства муниципальных образований. Помимо профессионального мастерства, будут оцениваться и публичные качества конкурсанток, такие как участие в конкурсах, интервью в СМИ, публикациях и другие способы популяризации профессии.

Максимальное количество участников от каждого региона — до 15 человек. Принять участие в конкурсе могут гражданки РФ, подав заявку на экспертный совет до 18 ноября 2024 года по электронной почте: krasazhkh@mail.ru или через сайт СПК ЖКХ или https://premiya-spk-zhkh-rf.ru/.

Соискателями могут стать специалисты согласно реестру профессиональных квалификаций, опубликованных в «Положении Конкурса Краса ЖКХ».

Победители определятся 25 ноября 2024 года. Итоги конкурса будут опубликованы в ведущих российских СМИ.

Больше информации о конкурсе и подаче заявок можно найти на официальном сайте конкурса https://premiya-spk-zhkh-rf.ru/ .

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.