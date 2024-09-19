сегодня в 13:21

Пробные пуски тепла начались на объектах теплоснабжения в Серпухове

Глава муниципалитета Сергей Никитенко совместно с директором Серпуховского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Павлом Макаровым проверил состояние котельных № 2, 30, 54 и новой блочно-модульной котельной в микрорайоне Ивановские дворики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За первый сезон работы она показала себя очень надежным источником теплоснабжения. Тепловая станция обеспечивает подачу тепловой энергии и теплоносителя не только для внушительного жилого фонда, но и школы № 18, торгового центра, новой поликлиники.

Представители администрации и ресурсоснабжающей организации обсудили текущие ремонты оборудования и сооружений, проведенных на объекте, Сергей Николаевич поговорил с сотрудниками об условиях труда.

Подача теплоснабжения в полном объеме планируется на начало октября при достижении необходимых температурных нормативов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.