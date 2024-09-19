Пробные пуски тепла начались на объектах теплоснабжения в Серпухове
Фото - © Пресс-служба Г.о. Серпухов
Глава муниципалитета Сергей Никитенко совместно с директором Серпуховского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Павлом Макаровым проверил состояние котельных № 2, 30, 54 и новой блочно-модульной котельной в микрорайоне Ивановские дворики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
За первый сезон работы она показала себя очень надежным источником теплоснабжения. Тепловая станция обеспечивает подачу тепловой энергии и теплоносителя не только для внушительного жилого фонда, но и школы № 18, торгового центра, новой поликлиники.
Представители администрации и ресурсоснабжающей организации обсудили текущие ремонты оборудования и сооружений, проведенных на объекте, Сергей Николаевич поговорил с сотрудниками об условиях труда.
Подача теплоснабжения в полном объеме планируется на начало октября при достижении необходимых температурных нормативов.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.
«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.