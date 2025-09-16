Пробные топки начались на котельной мкр Углич в Сергиевом Посаде

Котельная мкр. Углич в Сергиевом Посаде — одно из самых крупных городских ресурсоснабжающих предприятий, находящихся по концессионному соглашению в управлении «Газпром теплоэнерго МО». Она была построена в 1964 году и снабжает теплом и горячей водой 134 многоквартирных дома, почти 15 тыс. жителей и 8 объектов социальной сферы — 3 школы, 4 детских сада и спорткомплекс «Луч». Об этом сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

За лето на котельной провели ремонт насосного оборудования и электродвигателей, ремонт кожухотрубных теплообменников. Также реконструированы пять центральных тепловых пунктов в наиболее удаленных от котельной кварталах. Важно, что в период планово-профилактического ремонта в летний период «Газпром теплоэнерго МО» провел гидравлические испытания на 38 км труб, которые ведут от котельной к потребителям. Выявленные прорывы устранены.

Готовность котельной мкр. Углич к отопительному сезону посмотрела глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова вместе с профильным заместителем Юрием Гужвой. Предприятие полностью готово к подаче тепла в социальные объекты и МКД, пробные топки это подтвердили.

Согласно графику, в тестовый режим пробных топок вошли 68 котельных из 92, расположенных в Сергиево-Посадском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа по подготовке к отопительному периоду продолжается и важно зафиксировать итоги за 2025 год.

«Зимой она (программа — ред.) тоже не останавливается, и очень важно отфиксировать успехи, результаты 2025 года и пролить свет на 2026-й. Поэтому прошу вас, коллеги, также подготовиться», — сказал Воробьев.