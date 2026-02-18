Пробные топки на новой котельной в Менделеево планируют провести в марте

Пуско-наладочные работы на новой котельной в поселке Менделеево предварительно намечены на вторую половину марта. Об этом сообщил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов после посещения теплообъекта.

Он отметил, что блочно-модульную котельную подключили к новым сетям водоснабжения и водоотведения, проведены гидравлические испытания. На завершающей стадии — техническое присоединение к газу и электричеству.

Подрядчиком выступает АО «ГК „ЕКС“. Общая строительная готовность составляет 87%. На месте задействованы 22 рабочих и 2 единицы техники. В настоящее время они монтируют траншеи для прокладки электрокабелей и внутренних газопроводов.

«Новая котельная повысит надежность предоставления коммунальных услуг для жителей. Она полностью автоматизирована: большинство решений по переходу на тот или иной режим принимает автоматика. На новом и современном оборудовании минимизирован коэффициент отказов. Срок службы котлов составляет не менее 15 лет. Кроме того, на новой котельной мы полностью уходим от пара. Эксплуатация водогрейного оборудования намного проще и безопаснее», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Строительство ведут по госпрограмме Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Мощность котельной составляет 50 МВт. Она обеспечит теплом все 57 домов в поселке, социальные объекты и предприятие ВНИИФТРИ, а это более 7 тысяч человек.

Действующую котельную в Менделеево модернизировали к началу отопительного сезона, повысив ее надежность и резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.