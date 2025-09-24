Пробные пуски тепла провели на котельной «Выстрел» в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск проводят пробные топки на котельных. Так, работу теплоснабжающей системы проверили в микрорайоне Выстрел. Испытания показали готовность энергообъекта к осенне-зимнему периоду, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В микрорайоне провели заполнение систем отопления носителем на социальные объекты и пробный пуск котлового оборудования, которое отвечает за отопление.

«На Выстреле полностью обновили котельную и сети, в этом году переходим на новую категорию надежности электроснабжения. С 1 октября постепенно запустим подачу тепла в жилые дома», — сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Котельная на Выстреле прошла полную реновацию. На ней заменили котлы, насосную группу, дымоходы, шкафы автоматики, установили станцию химводоподготовки, отремонтировали кровлю и помещения, заменили окна. Также в микрорайоне проложили теплосети протяженностью свыше 22 километров.

Котельная Выстрела обслуживает 47 многоквартирных домов и социальные объекты — медучреждение, гимназию, детский сад и дом культуры. Обновление системы теплоснабжения микрорайона повысило качество услуг для порядка 8,7 тысяч жителей.

Отопительный сезон стартовал в Солнечногорске 22 сентября с поэтапного включения отопления по заявкам на объектах социальной сферы. Подавать тепло в жилые дома начнут постепенно с 1 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.