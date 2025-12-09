Пробные пуски на новой котельной в Поварово планируют провести в декабре

Блочно-модульную котельную мощностью 30 МВт построили на территории Опытного завода в Поварово городского округа Солнечногорск. Проведение пуско-наладочных работ на новом энергообъекте намечено на декабрь 2025 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подрядчик АО «КГ „ЕКС“ возвел его за пять месяцев. Внутри корпуса установил оборудование отечественного производства: котлы, насосные системы, станцию химводоподготовки, теплообменники и другое.

«Котельная практически готова к проведению пуско-наладочных работ. Строительство началось в августе. За это время были выполнены работы по устройству фундамента, установки самой блочно-модульной котельной и монтажу инженерных сетей», — сказал руководитель проекта АО «ГК „ЕКС“ Илья Котков.

Автоматизированная котельная будет отапливать 57 многоквартирных домов, школу, детский сад и больницу — порядка 6 тысяч местных жителей. Действующая котельная останется как резервный источник теплоэнергии.

Проект реализуют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго МО».

«При поддержке правительства Московской области на протяжении нескольких лет масштабно модернизируем жилищно-коммунальную инфраструктуру в Солнечногорске. Это повысит надежность и качество коммунальных услуг для наших жителей», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

По инвестиционной программе в городском округе в 2025 году установили блочно-модульные котельные на улице Рабочей в Солнечногорске, в поселке Поварово и деревне Хметьево. Кроме того, в округе возвели котельную в Менделеево и модернизировали по улице Стеклозаводской, в микрорайоне Миронцево, поселке городского типа Голубое и деревне Лыткино.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.