Приемку порядка 200 подъездов в Подмосковье провели эксперты стройконтроля

сегодня в 20:28

В Московской области продолжается программа «Мой подъезд», направленная на ремонт и благоустройство многоквартирных домов. Контроль за ходом работ ведут экперты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.

Эксперты стройконтроля приняли работы в 199 подъездах.

Топ-5 муниципалитетов по количеству обновленных подъездов:

Орехово-Зуево — 75

Богородский — 32

Электросталь — 24

Балашиха — 22

Щелковский — 12

Программа «Мой подъезд» — это часть комплексного подхода к обновлению жилого фонда Подмосковья. Ее цель — привести в порядок подъезды многоквартирных домов, сделав их чистыми, безопасными и комфортными.

До конца года планируется отремонтировать еще более 1,5 тыс. подъездов по всему региону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.