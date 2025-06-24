Приемку порядка 200 подъездов в Подмосковье провели эксперты стройконтроля
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Московской области продолжается программа «Мой подъезд», направленная на ремонт и благоустройство многоквартирных домов. Контроль за ходом работ ведут экперты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.
Эксперты стройконтроля приняли работы в 199 подъездах.
Топ-5 муниципалитетов по количеству обновленных подъездов:
Орехово-Зуево — 75
Богородский — 32
Электросталь — 24
Балашиха — 22
Щелковский — 12
Программа «Мой подъезд» — это часть комплексного подхода к обновлению жилого фонда Подмосковья. Ее цель — привести в порядок подъезды многоквартирных домов, сделав их чистыми, безопасными и комфортными.
До конца года планируется отремонтировать еще более 1,5 тыс. подъездов по всему региону.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.
«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.