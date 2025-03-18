Представительства региональных операторов Подмосковья открылись в МФЦ

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Пилотный проект по предоставлению услуг региональных операторов по обращению с ТКО для населения на базе МФЦ запущен в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Услуги доступны жителям Истры, Ступина, Мытищ, Ленинского округа, Волоколамска, Дмитровского округа, Наро-Фоминска, округа Пушкинский и Сергиево-Посадского округа.

«Пилотный проект запущен на базе 3-х региональных операторов: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского. Сейчас в преддверии старта дачного сезона в приоритете — территории с большой численностью СНТ. Мы подобрали 9 офисов. Они охватывают 60% всех СНТ региона. Со всеми сотрудниками регоператоров мы провели обучение. Наша основная задача — упростить для жителей предоставление услуг по вывозу ТКО. Так, за две недели уже поступило более 200 обращений», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Теперь в МФЦ можно:

получить консультацию по вопросам, связанным с оказанием услуг по обращению с ТКО;

заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО;

сделать перерасчет в связи с временным отсутствием потребителя;

уточнить вопросы по новым нормативов;

получить паспорт СНТ.

В ближайших планах применить аналогичную практику в Коломне, Одинцове, Талдоме и Можайске.

Основная задача проекта — упростить предоставление услуг по вывозу ТКО для жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.