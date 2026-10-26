Представители Фонда капремонта Подмосковья провели встречи с жителями ремонтируемых домов

Представители Фонда капитального ремонта Московской области провели встречи с жителями ремонтируемых домов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

В Одинцове на Можайском шоссе, д. 38 капитальный ремонт крыши подходит к концу. Генеральный подрядчик — Одинцовская теплосеть — проводит комплексную работу по обновлению кровельного покрытия. Проверить ход работ и ответить на вопросы жителей приехали директор Дирекции Фонда капитального ремонта «Запад» Александр Тесенков, руководитель проекта Роман Апрятов, а также представители окружной администрации, депутатского корпуса, генподрядчика и управляющей компании.

Сейчас крыша находится в высокой стадии готовности — около 80% работ уже выполнены. Осталось доделать колпаки на вентшахтах, водосточную систему, парапеты. Гидроизоляционный ковер готов на 95%, строители устанавливают примыкания и монтируют второй слой.

На встрече жители дома получили подробные разъяснения по устранениям последствий непогоды, произошедшей в сентябре. Подрядная организация совместно с Фондом и управляющей компанией оперативно урегулировали обращения жителей.

«С помощью специального крана мы вывозим строительный мусор, здесь установлен 8-кубовый контейнер для сбора отходов. После завершения всех работ территория будет полностью очищена и благоустроена», — подчеркнул Роман Апрятов.

Завершение работ запланировано в срок до 15 ноября.

В Балашихе директор Дирекции «Восток» Фонда капитального ремонта Роман Гордеев и руководитель проекта Олег Михайлов совместно с представителями подрядной, управляющей, проектной организаций и администрации округа провели встречу с жителями дома № 8 микрорайона Дзержинского.

Основные вопросы касались сроков завершения капитального ремонта скатной крыши и порядка урегулирования вопросов, связанных с последствиями погодных условий. Специалисты Фонда объяснили, что все работы по кровле будут завершены в 2026 году.

Собственникам квартир, пострадавших в ходе проведения работ, будет оказана необходимая консультационная и организационная поддержка при оформлении документов для обращения в страховую компанию — с целью реализации предусмотренных мер возмещения. Ситуация находится на особом контроле руководителя Фонда, Стройконтроля, администрации округа.

Также в Балашихе прошла выездная администрация на объектах капитального ремонта. Комиссионный обход трех домов провел лично и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Олег Алешин. Вместе с главой Фонда площадки осмотрели представители администрации округа, управляющих и подрядных организаций, а также специалисты стройконтроля.

Объекты — дома по адресам: ул. Карла Маркса, 16а, ул. Победы, 18а и ул. Крупской, 10.

Главная цель выезда — оценить, как идет ремонт, и разобраться с вопросами, которые волнуют жителей. Олег Алешин внимательно изучил ситуацию на каждом объекте, обсудил с подрядчиками актуальные вопросы и обозначил первоочередные цели.

Сейчас перед подрядчиками стоит несколько важных задач: усилить бригады, устранить замечания Стройконтроля, убрать строительный мусор. Фонд не оставляет без внимания вопросы жителей: специалисты выезжают на объекты и работают с каждым обращением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru

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