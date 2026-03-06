Прайс не покажем: ЖКХ-скамеры хотели стрясти с москвича 30 тыс за 10 минут работы

Москвич по имени Артем (roksmааan) рассказал в своих соцсетях, как почти стал жертвой «древнейшей схемы мошенничества» — пришедшие к нему сантехники одной из контор насчитали около 30 тыс. рублей за проведение простейшей работы. Ошеломляющую сумму «по прайс-листу» они озвучили уже после оказания услуги.

Молодому человеку потребовалось поставить обратный клапан, в поисках сантехника он написал в общедомовой чат, чтобы получить контакты проверенного мастера. В личные сообщения буквально через пару минут ответил мужчина, отправил номер телефона компании и хвалебный отзыв.

На звонок Артему ответили оперативно: мастер готов прийти в течение часа. В результате приехали 2 человека, они с задумчивым видом оценили ситуацию и сказали, что если заказчик согласен на их услуги, то они едут в магазин за деталью, возвращаются и ставят ее.

Парень уточнил, сколько будут стоить услуги. Сантехники ответили, что работа обойдется в сумму не менее 2 тыс. рублей без учета стоимости обратного клапана. Москвич приценился и решил, что мастерам придется заплатить примерно 3 тыс. рублей, так как услуга достаточно простая и не требует много времени.

Через полчаса мастера возвращаются, отдают чек за деталь и приступают к работе. Один из них занимается установкой, а второй заполняет бумаги. На все потребовалось буквально 10 минут. Когда Артем увидел, что сантехник вписывает гигантское число услуг в акт, то он понял, что происходит.

В итоге с него потребовали 29 900 рублей: демонтаж в двойном размере — 2840 рублей, диагностика, поездка в магазин и доставка — 6500 рублей, монтаж в двойном размере — 2560 рублей, опрессовка — 5 тыс. рублей и, наконец, установка самого клапана — 3 тыс. рублей.

Москвич включил камеру и вступил в спор с мастерами. Он сказал, что не согласен с выставленным счетом и потребовал прайс-лист, чтобы понять, за что платит. Ему сначала предложили скидку в 20%, потом — в 50%. Апеллируя к закону о защите прав потребителей, Артем сказал, что прайс-лист надо было показывать до оказания услуг. Работники и вовсе на него обиделись и ответили, что демонстрировать ему листок с ценами у них «нет желания».

Тогда молодой человек вызвал полицию и не выпускал сантехников из квартиры в районе 6 часов — они ожидали приезда правоохранителей в коридоре у двери. Москвич признался, что ситуация ему напомнила грустный мем, где бабушке переустанавливают Windows и «пылесосят» компьютер за кругленькую сумму.

В какой-то момент Артем решил проверить качество выполненных работ, и оказалось, что они были сделаны не до конца — при включении и горячей, и холодной воды крутился счетчик на горячую воду. Мастерам пришлось исправлять недочет.

В результате москвич принял решение оплатить им работы по средней рыночной цене — 3 тыс. рублей и вернуть деньги за деталь. В акте была указана гигантская скидка, и только после этого Артем его подписал. Полиция разбираться в ситуации так и не приехала.

Молодой человек отметил, что такой вид мошенничества, к сожалению, нельзя распознать заранее. Все становится ясно только после того, как «работники» пришли на вызов, а иногда и гораздо позже — уже по факту «выполненных» работ. Сумму за услуги в таких случаях заранее не говорят, хотя обязаны сделать это по закону — заказчик должен знать конечную цену до того, как мастер возьмется за дело. Основной расчет таких аферистов на то, что вы поддадитесь на давление и согласитесь с грабительскими условиями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.