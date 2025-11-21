Последствия первых снегопадов ликвидируют дубненские дорожники

В Дубне утром проезжую часть посыпали противоголедной смесью в течение трех часов, КАМАЗы рассыпали ее там, где это требовалось, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Им на смену вышли уборщики тротуаров. Одновременно 10 тракторов со щетками интенсивно работали во всех частях города — чистили от снега пешеходные дорожки.

За последние годы парк техники был значительно увеличен и обновлен. У предприятия «Чистый город» более 30 единиц снегоуборочной техники — полностью готово к уборке снега и качественному содержанию дорог.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.