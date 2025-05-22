После реконструкции производительность ВЗУ № 10 в Одинцове увеличится почти на 20%

На улице Сосновой в Одинцове продолжается реконструкция водозаборного узла № 10. До модернизации его производительность составляла 5 тыс. куб. м в сутки, после окончания работ она вырастет почти на 20% — до 5 890 куб. м. Обновленный ВЗУ позволит полностью обеспечить потребности в воде не только существующей жилой застройки, но и нового ЖК «Союзный». Ход реконструкции проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Строительная готовность объекта приближается к 70%. Завершено бурение новой скважины глубиной 145 метров, все инженерные сети до станции второго подъема уже проложены. Ведётся строительство системы водоподготовки. На ВЗУ будут установлены современные безреагентные модули очистки воды Аэромаг. Преимуществом этой технологии помимо высокого качества очистки является то, что на плановую промывку они требуют в 15 раз меньше воды, чем старые системы. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы, а в строй после модернизации объект встанет уже в июне», — сообщил глава муниципалитета.

Чтобы разместить новые установки водоочистки, подрядчик выровнял на территории ВЗУ дополнительную площадку и построил подпорную стенку, одновременно обеспечив перспективную зону для дальнейшего расширения объекта.

По словам Андрея Иванова, территория водозаборного узла имеет достаточный потенциал, который в будущем можно использовать более эффективно. В ходе инспекции глава муниципалитета дал поручение «накрыть» периметр ВЗУ современной системой видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.