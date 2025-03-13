Порталом «Библиотеки Подмосковья» воспользовались более 100 тыс раз с начала года

Портал «Библиотеки Подмосковья» объединяет свыше 920 библиотек региона с общим фондом более 9 млн книжных экземпляров. С начала 2025 года им воспользовались более 100 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С помощью цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья» пользователи могут оформить один электронный читательский билет во все библиотеки региона, забронировать онлайн необходимое издание, привязать к аккаунту социальную карту или «Стрелку» и по ним получать книги после подтверждения заявки, а также посещать различные события и мероприятия в подмосковных библиотеках.

Ознакомиться с расписанием и подробной информацией по событиям возможно на портале в разделе «События и проекты». Также пользователям доступна сезонная подборка книг лауреатов премии «Большая книга».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.