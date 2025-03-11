Порядка 7 тыс педагогов Подмосковья прошли аттестацию онлайн

Педагоги Подмосковья могут пройти профессиональную аттестацию онлайн на региональном портале. Только на прошлой неделе электронной услугой воспользовались более 6,8 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Аттестация педагогических работников» доступна на регпортале в разделе «Образование» — «Квалификация специалистов». Получить аттестацию можно на первую или высшую квалификационную категорию. Также можно аттестоваться на педагога-наставника и педагога-методиста (для учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию). Услуга предоставляется бесплатно.

Кроме того, на портале госуслуг Московской области услугу по аттестации педагогических работников ускорили с 90 календарных дней до 30 рабочих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.