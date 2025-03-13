Порядка 600 студентов вышли на субботник в Дубне

Студенты дубненского подразделения «Дмитровского техникума» приняли участие в субботнике. Общими усилиями студенты привели в порядок улицу, на которой стоит их родной техникум, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Если чистота снаружи, то и порядок в голове», — сказала студентка СП № 3 ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» Милена Мезова.

Территория техникума — не один гектар, уже прибрана. Субботники проходили в течение нескольких дней — вокруг корпусов, общежитий — чистота. Теперь взялись помочь городу стать еще более красивым и ухоженным. Это не только вопрос эстетики, важен и элемент трудового воспитания, — говорят педагоги. Субботники — прекрасная традиция, которая много лет поддерживается в техникуме.

«Почему надо убирать мы все понимаем. Но, когда понимаешь, что должен убирать именно ты, будешь совершенно по-другому относиться к чистоте вокруг», — сказала заведующая СП № 3 ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» Екатерина Юрова.

«Все больше коллективов и организаций подключаются к субботникам в нашем наукограде. Сегодня дружно вышли на уборку студенты дубненского подразделения «Дмитровского техникума». Все отлично поработали! Спасибо!» — поблагодарил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.